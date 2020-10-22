Українська вакцина від COVID-19 — стали відомі терміни і ціна розробки, фото — Pixabay

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Ракурс

Українську вакцину від COVID-19 почнуть виробляти і сертифікувати приблизно через рік.

Вчені створили проект білка, антитіла до якого мали люди, що перехворіли на коронавірус, розповів 22 жовтня на брифінгу доктор медичних наук Михайло Фаворов.

Науковці зробили висновок, що розроблений білок є природним антигеном, який в якості вакцини зможе захистити будь-яку людину. Особливість такої вакцини — її природне походження.

Білок був випробуваний на мишах і інших тварин, і його ефект був підтверджений іноземними лабораторіями. Наразі проводяться клінічні дослідження. Сама вакцина може бути створена через 9−12 місяців, проте вчені говорять, що в таких процесах поспіх недоречний.

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що держава профінансує всі процедури, пов’язані із закупівлею вакцини. На виготовлення вакцини знадобиться близько 100−150 млн гривень.

Нагадаємо, розробник української вакцини від COVID-19 назвав орієнтовні терміни завершення її виготовлення. Також «Ракурс» розповідав, коли розробники української вакцини від коронавірусу планують почати випробування на людях.