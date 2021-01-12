Розробник української COVID-вакцини прищепився американською Modernа, фото — Фейсбук М.Фаворова

https://racurs.ua/ua/n148900-rozrobnyk-ukrayinskoyi-covid-vakcyny-pryschepyvsya-amerykanskou-moderna.html

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Розробник української вакцини від коронавірусу Михайло Фаворов прищепився у США американським препаратом Modernа.

Компанії DiaPrep System Inc спільно з Інститутом мікробіології і вірусології Національної академії наук займається розробкою української вакцини від COVID-19.

Фаворов 11 січня прищепився вакциною виробника Moderna. Його записала на щеплення донька, повідомив Фаворов у соцмережах.

Він розповів, як організовано процес вакцинації у США. Фаворова прищепили в авто на великій парковці, яку обладнали під три колони. На пункті є три зупинки: для перевірки даних, відповідей на запитання, підписання згоди і, власне, щеплення.

Для вакцинації необхідно мати копію про запис на електронній пошті і водійські права. Регулюють потік авто солдати. Після щеплення треба посидіти в авто 15 хвилин, а наступний візит має відбутися через 28 днів. За словами Фаворова, за 30 хвилин через систему вакцинації пройшло 100 осіб.

DiaPrep System Inc — американська компанія, яка належить Фаворову, який раніше працював у Центрі контролю і профілактики хвороб США і Міжнародному інституті вакцин при ООН.

Тим часом у Європі почалося поширення перших доз вакцини проти коронавірусу Moderna.

Перші дози вакцини отримали у Бельгії, Нідерландах, Франції та Німеччині. Вакцина Moderna виробляється у двох місцях: у США та у місті Вісп, Швейцарія. У Європі вакцини зберігатимуться та централізуватимуться в одному центрі, але його точне місцезнаходження не розголошується.

Очікується, що перевозитимуть вакцину автомобільним транспортом.

Вакцина Moderna повинна зберігатися при -20 градусах Цельсія, що є менш складним, ніж вакцина Pfizer/BioNTech, яка повинна зберігатися при -80 градусах. Європа замовила у американського виробника 160 млн доз, які будуть розподілені між 27 країнами ЄС.