Чем грозят санкции США нардепу Дубинскому. Фото: УП

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Ракурс

Санкции Соединенных Штатов Америки, которые были введены против ряда украинцев за вмешательство в выборы президента США, угрожают этим лицам рядом ограничений.

Например, народный депутат Александр Дубинский, который тоже попал в санкционный список, не сможет даже открыть гривневый счет в украинском банке. Об этом 12 января заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии изданию «Буквы».

Персональные санкции против Дубинского означают, что американцы назвали его «российским агентом», который пытался повлиять на их выборы. И теперь Дубинский не сможет даже гривневый счет открыть даже в украинском банке, — заявил он.

Эксперт не исключает, что социальная сеть Facebook может удалить учетную запись Дубинского.

Напомним, 11 января Соединенные Штаты Америки ввели санкции против ряда граждан Украины и организаций из-за вмешательства в выборы американского президента. Министерство финансов США ввело санкции против семи физических лиц и ряда украинских медиа. В частности, в списке оказались нардеп Александр Дубинский, бывший нардеп Александр Онищенко и экс-прокурор Генпрокуратуры Константин Кулик.

В США считают, что эти лица якобы являются «частью сети иностранного влияния, связанной с Россией и Андреем Деркачом, против которого были введены санкции за его попытку повлиять на президентские выборы в США 2020 года».