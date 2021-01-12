Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Чем грозят санкции США нардепу Дубинскому. Фото: УП

Чем грозят санкции США соратникам Деркача — комментарий эксперта

12 янв 2021, 11:03
999

Санкции Соединенных Штатов Америки, которые были введены против ряда украинцев за вмешательство в выборы президента США, угрожают этим лицам рядом ограничений.

Например, народный депутат Александр Дубинский, который тоже попал в санкционный список, не сможет даже открыть гривневый счет в украинском банке. Об этом 12 января заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии изданию «Буквы».

Персональные санкции против Дубинского означают, что американцы назвали его «российским агентом», который пытался повлиять на их выборы. И теперь Дубинский не сможет даже гривневый счет открыть даже в украинском банке, — заявил он.

Эксперт не исключает, что социальная сеть Facebook может удалить учетную запись Дубинского.


Напомним, 11 января Соединенные Штаты Америки ввели санкции против ряда граждан Украины и организаций из-за вмешательства в выборы американского президента. Министерство финансов США ввело санкции против семи физических лиц и ряда украинских медиа. В частности, в списке оказались нардеп Александр Дубинский, бывший нардеп Александр Онищенко и экс-прокурор Генпрокуратуры Константин Кулик.

В США считают, что эти лица якобы являются «частью сети иностранного влияния, связанной с Россией и Андреем Деркачом, против которого были введены санкции за его попытку повлиять на президентские выборы в США 2020 года».


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров