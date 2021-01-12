Чим загрожують санкції США нардепу Дубінському. Фото: УП

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Санкції Сполучених Штатів Америки, які були введені проти низки українців за втручання у вибори президента США, загрожують цим особам низкою обмежень.

Наприклад, народний депутат Олександр Дубінський, який теж потрапив до санкційного списку, не зможе навіть відкрити гривневий рахунок в українському банку. Про це 12 січня заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса у коментарі виданню «Букви».

Персональні санкції проти Дубінського означають, що американці назвали його «російським агентом», який намагався вплинути на їхні вибори. І тепер Дубінський не зможе навіть гривневий рахунок відкрити навіть в українському банку, — заявив він.

Експерт не виключає, що соціальна мережа Facebook може видалити обліковий запис Дубінського.

Нагадаємо, 11 січня Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти низки громадян України та організацій через втручання у вибори американського президента. Міністерство фінансів США ввело санкції проти семи фізичних осіб та низки українських медіа. Зокрема, у списку опинилися нардеп Олександр Дубінський, колишній нардеп Олександр Онищенко та екс-прокурор Генпрокуратури Константин Кулик.

У США вважають, що ці особи начебто є «частиною мережі іноземного впливу, пов’язаної з Росією та Андрієм Деркачем, проти якого були запроваджені санкції за його спробу вплинути на президентські вибори в США 2020 року».