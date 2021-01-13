Процент необходимой эффективности вакцины Sinovac назвали в Минздраве. Фото: Ведомости

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Министерство здравоохранения Украины при заключении договора о поставках китайской вакцины против COVID-19 компании Sinovac заложило требование к ее эффективности на уровне не менее 70%.

Производитель из Китая компенсирует Украине все потраченные средства на закупку этого препарата, если эффективность будет меньше. Для утверждения вакцины большинством медицинских регуляторов мира постановили, что ее эффективность должна составлять выше 50%. Украина подняла этот порог до 70%. Об этом 13 января заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Эффективность продукции на момент поставки должна быть подтверждена на уровне не менее 70%. Соответствующий анализ должен быть подтвержден от компании-производителя. Если компания не будет соответствовать этим стандартам, то она возмещает средства в полном объеме. Финансово мы полностью защищены и у нас есть банковская гарантия на эти вещи, — подчеркнул глава Минздрава.



Тем временем народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в собственном Telegram-канале сообщил, что по результатам исследования, проведенного учеными из бразильского института «Бутантан», общая эффективность китайской вакцины Sinovac составляет 50,38%.

Напомним, в Минздраве заявляли, что деньги за вакцину от COVID-19 производства фармацевтической компании Sinovac Biotech вернут в случае провала финальной стадии клинических испытаний.