Новые санкции против Nord Stream 2 готовят США. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n148945-novye-sankcii-protiv-nord-stream-2-gotovyat-ssha-reuters.html

Ракурс

Новые американские санкции могут быть введены против европейских компаний, которые причастны к строительству российского газопровода «Северный поток-2».

В Вашингтоне уже готовят очередной санкционный пакет против газопровода. Компании из Европы уже предупреждены Государственным департаментом США о возможном применении ограничений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что до конца недели Госдеп опубликует отчет о компаниях, которые помогают строить трубопровод. В документе могут фигурировать компании, которые занимаются страхованием, прокладкой подводного трубопропода и проверкой проекта. Ожидается, что в санкционный список попадет страховая группа Zurich Insurance Group.

Источники агентства указывают, что последние месяцы компании из Европы получали запросы от Госдепа относительно своей роли в строительстве трубы.

Напомним, компания DNV GL из Норвегии отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток-2» после завершения строительства. В компании заявили о прекращении поддержки российского газопровода до тех пор, пока будут действовать американские санкции.