Нові санкції проти Nord Stream 2 готують США. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n148945-novi-sankciyi-proty-nord-stream-2-gotuut-ssha-reuters.html

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Нові американські санкції можуть бути запроваджені проти європейських компаній, які причетні до будівництва російського газогону «Північний потік-2».

У Вашингтоні вже готують черговий санкційний пакет проти газопроводу. Компанії з Європи вже попереджені Державним департаментом США про можливе застосування обмежень. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Зазначається, що до кінця тижня Держдеп опублікує звіт про компанії, які допомагають будувати трубопровід. У документі можуть фігурувати компанії, які займаються страхуванням, прокладанням підводного трубопроподу та перевіркою проекту. Очікується, що в санкційний список потрапить страхова група Zurich Insurance Group.

Джерела агентства вказують, що останні місяці компанії з Європи отримували запити від Держдепу щодо своєї ролі у будівництві труби.

Нагадаємо, компанія DNV GL із Норвегії відмовилася сертифікувати газопровід «Північний потік-2» після завершення будівництва. У компанії заявили про припинення підтримки російського газогону до тих пір, поки будуть діяти американські санкції.