Норвезька компанія відмовилася сертифікувати «Північний потік-2». Фото: teknoblog.ru

https://racurs.ua/ua/n148557-sertyfikuvaty-nord-stream-2-vidmovylysya-v-ievrosouzi.html

Ракурс

Сертифікувати газопровід «Північний потік-2» після завершення будівництва відмовилася компанія DNV GL із Норвегії.

Рішення пов’язане з санкціями США щодо трубопроводу. У компанії заявили про припинення підтримки російського газогону до тих пір, поки будуть діяти обмеження. Раніше очікувалося, що DNV GL видасть проекту «Газпрому» сертифікат відповідності. Про це 2 січня повідомляє РБК із посиланням на заяву компанії.

DNV GL припинить всі заходи по перевірці трубопровідної системи Nord Stream 2 згідно з санкціями і до тих пір, поки ці санкції залишаються в силі. Ми реалізуємо план щодо згортання нашої підтримки проекту, — йдеться в заяві.



Напередодні, 1 січня американський Сенат подолав вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджету на 2021 рік, який включає положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проектів «Північний потік-2» та «Турецький потік».

Нагадаємо, 28 грудня компанія Nord Stream 2 заявила про завершення будівництва ділянки газопроводу «Північний потік-2» у виключній економічній зоні Німеччини. Тепер Росії залишилося добудувати 147 км у водах Данії, прокладати труби на цій ділянці Москва хоче з 15 січня.