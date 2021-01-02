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Ракурс
PlayStation 5 із 20 кг золота створили ювеліри. Скріншот із відео

PlayStation 5 із 20 кг золота створили ювеліри (ВІДЕО)

2 січ 2021, 20:20
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Sony PlayStation 5 (Соні Плейстейшн 5) й так наразі є ексклюзивним та дороговартісним пристроєм, але ювеліри компанії Caviar створили надто дорогу ігрову приставку.

Консоль створили з восьми листів, відлитих з чистого золота. На виготовлення «соньки» пішло майже 20 кг цінного металу, а корпус виконаний в оригінальній ювелірній техніці, через яку обриси приставки нагадують кристалічну породу. Геймпад виготовили зі шкіри крокодила з золотими вставками. Приставку назвали Golden Rock. Про це повідомляється на YouTube-каналі Caviar iPhone.

Зазначається, що пристрій випустять в єдиному екземплярі. За приставку геймерам потрібно буде віддати 1 млн дол.


Нагадаємо, Sony видалила відеогру Cyberpunk 2077 зі свого магазину PlayStation Storeчерез недопрацювання. Геймери виявили, що недавно випущена гра рясніє помилками, а також схильна до частих збоїв.

Джерело: Ракурс


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