PlayStation 5 із 20 кг золота створили ювеліри. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n148556-playstation-5-iz-20-kg-zolota-stvoryly-uveliry-video.html

Ракурс

Sony PlayStation 5 (Соні Плейстейшн 5) й так наразі є ексклюзивним та дороговартісним пристроєм, але ювеліри компанії Caviar створили надто дорогу ігрову приставку.

Консоль створили з восьми листів, відлитих з чистого золота. На виготовлення «соньки» пішло майже 20 кг цінного металу, а корпус виконаний в оригінальній ювелірній техніці, через яку обриси приставки нагадують кристалічну породу. Геймпад виготовили зі шкіри крокодила з золотими вставками. Приставку назвали Golden Rock. Про це повідомляється на YouTube-каналі Caviar iPhone.

Зазначається, що пристрій випустять в єдиному екземплярі. За приставку геймерам потрібно буде віддати 1 млн дол.

Нагадаємо, Sony видалила відеогру Cyberpunk 2077 зі свого магазину PlayStation Storeчерез недопрацювання. Геймери виявили, що недавно випущена гра рясніє помилками, а також схильна до частих збоїв.