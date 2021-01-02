Найбільшу в світі автозаправку Tesla побудували в КНР. Фото: ixbt.com

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Tesla (Тесла), американська компанія з виробництва однойменних електрокарів, відкрила у Китаї найбільшу в світі станцію заправки електричних автомобілів.

Станція розташована в Міжнародному центрі Цзін’ань в діловому і комерційному районі Шанхая. Тут розташовані 72 зарядні точки. Китайські зарядні пристрої V2 мають потужність до 150 кВт. Наразі Китай — основний ринок для «Тесли», оскільки ця країна вже багато років розвиває ринок електромобілів через складну екологічну ситуацію у великих містах. Про це повідомляє Engadget.

Зазначається, що компанія Ілона Маска у листопаді 2020 року продала 21 тис. 604 машини серії Model 3, а в жовтні Gigafactory Tesla в Шанхаї вперше перевищила поріг в 20 тис. електромобілів на місяць. У 2020 році американці планують продати в країні 550 тис. авто.

Такі показники стали можливими не лише через великий попит на електромобілі в регіоні, але і через те, що компанія отримала дозвіл на будівництво власного підприємства в країні.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року відома американська компанія-виробник електромобілів Tesla відкрила неподалік Лос-Анджелесу найбільшу у світі станцію Supercharger для підзарядки електрокарів.