Крупнейшую в мире автозаправку Tesla построили в КНР. Фото: ixbt.com

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Ракурс

Tesla (Тесла), американская компания по производству одноименных электрокаров, открыла в Китае самую большую в мире станцию заправки электрических автомобилей.

Станция расположена в Международном центре Цзинъань в деловом и коммерческом районе Шанхая. Здесь расположены 72 зарядные точки. Китайские зарядные устройства V2 имеют мощность до 150 кВт. Сейчас Китай — основной рынок для «Теслы», поскольку эта страна уже много лет развивает рынок электромобилей из-за сложной экологической ситуации в крупных городах. Об этом сообщает Engadget.

Отмечается, что компания Илона Маска в ноябре 2020 года продала 21 тыс. 604 машины серии Model 3, а в октябре Gigafactory Tesla в Шанхае впервые превысила порог в 20 тыс. электромобилей на месяц. В 2020 году американцы планируют продать в стране 550 тыс. авто.

Такие показатели стали возможными не только из-за большого спроса на электромобили в регионе, но и из-за того, что компания получила разрешение на строительство собственного предприятия в стране.

Напомним, в ноябре 2020 года известная американская компания-производитель электромобилей Tesla открыла недалеко от Лос-Анджелеса крупнейшую в мире станцию Supercharger для подзарядки электрокаров.