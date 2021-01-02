Майк Тайсон заявил о намерении провести еще один бой. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n148554-mayk-tayson-sdelal-zayavlenie-o-svoey-karere.html

Ракурс

Майк Тайсон, 58-летний легендарный американский боксер, еще не планирует вешать перчатки на гвоздь.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе вскоре проведет еще один выставочный поединок. К этому поединку спортсмен обещает подготовиться еще лучше. Об этом Тайсон рассказал порталу BoxingScene.

Конечно, я еще подерусь. На этот раз буду боксировать еще лучше. Это было интересно, чувствовал себя хорошо и уверенно. Чувствовал, что смогу сделать это еще раз, — отметил он.



Неделю назад стало известно, что Тайсон вернулся к полноценным тренировкам.

Напомним, свой последний поединок Майк Тайсон провел 28 ноября 2020 года в Лос-Анджелесе. Тогда в выставочном поединке он сражался против бывшего чемпиона мира в четырех дивизионах Роя Джонса. Поединок двух легенд завершился вничью.