Майк Тайсон заявив про намір провести ще один бій. Фото: flickr.com

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Ракурс

Майк Тайсон, 58-річний легендарний американський боксер, ще не планує вішати рукавички на цвях.

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі незабаром проведе ще один виставковий поєдинок. До цього двобою спортсмен обіцяє підготуватися ще краще. Про це Тайсон розповів порталу BoxingScene.

Звичайно, я ще поб’юсь. На цей раз буду боксувати ще краще. Це було цікаво, відчував себе добре і впевнено. Відчував, що зможу зробити це ще раз, — зазначив він.



Тиждень тому стало відомо, що Тайсон повернувся до повноцінних тренувань.

Нагадаємо, свій останній поєдинок Майк Тайсон провів 28 листопада 2020 року в Лос-Анджелесі. Тоді у виставковому поєдинку він бився проти колишнього чемпіона світу в чотирьох дивізіонах Роя Джонса. Поєдинок двох легенд завершився унічию.