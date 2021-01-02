PlayStation 5 из 20 кг золота создали ювелиры. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n148556-playstation-5-iz-20-kg-zolota-sozdali-uveliry-video.html

Ракурс

Sony PlayStation 5 (Сони Плейстейшн 5) и так сейчас является эксклюзивным и дорогостоящим устройством, но ювелиры компании Caviar создали слишком дорогую игровую приставку.

Консоль создали из восьми листов, отлитых из чистого золота. На изготовление «соньки» ушло почти 20 кг ценного металла, а корпус выполнен по оригинальной ювелирной технике, из-за которой очертания приставки напоминают кристаллическую породу. Геймпад изготовили из кожи крокодила с золотыми вставками. Приставку назвали Golden Rock. Об этом сообщается на YouTube-канале Caviar iPhone.

Отмечается, что устройство выпустят в единственном экземпляре. За приставку геймерам нужно будет отдать 1 млн долл.

Напомним, Sony удалила видеоигру Cyberpunk 2077 из своего магазина PlayStation Storeиз-за недоработки. Геймеры обнаружили, что недавно выпущенная игра изобилует ошибками, а также склонна к частым сбоям.