Sony удалила Cyberpunk 2077 из-за жалоб игроков

Sony удалила видеоигру Cyberpunk 2077 из-за жалоб игроков. Фото: vesti

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Ракурс

Компания Sony удалила видеоигру Cyberpunk 2077 из своего магазина PlayStation из-за недоработок.

Геймеры обнаружили, что недавно выпущенная игра Cyberpunk 2077 изобилует ошибками, а также подвержена частым сбоям. Об этом сообщает ВВС.

Игру убрали из магазина до будущих исправлений, однако пока не ясно, когда именно она будет исправлена и возвращена в PlayStation.

Ранее на этой неделе разработчики игры CD Projekt Red предложили возмещение за ее покупку. Компания также обязалась выпустить патчи для улучшения Cyberpunk 2077.

Мы хотим, чтобы все наши клиенты были довольны своим игровым опытом, поэтому мы вернем игрокам все средства, потраченные на покупку Cyberpunk 2077, — отметили в компании.

Cyberpunk 2077 — это новая франшиза от CD Projekt Red, компании-создателя серии игр The Witcher, которые имели огромный успех.

Она считалась самой ожидаемой игрой этого года. Cyberpunk 2077 — история о будущем в 2077 году. Игра основывается на настольной игре Майка Пондсмита Cyberpunk 2020.

Основное действие происходит в городе Найт-Сити. В Cyberpunk 2077 игроки попадают в преступный мир, где они могут заплатить за улучшение тела своего персонажа с помощью современных технологий.

Напомним, игру Cyberpunk 2077, выхода которой ожидали восемь лет, хакеры взломали меньше, чем за сутки.