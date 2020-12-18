Sony видалила Cyberpunk 2077 через скарги гравців

Sony видалила відеогру Cyberpunk 2077. Фото: vesti

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Sony видалила відеогру Cyberpunk 2077 зі свого магазину PlayStation через недопрацювання.

Геймери виявили, що недавно випущена гра Cyberpunk 2077 рясніє помилками, а також схильна до частих збоїв. Про це повідомляє ВВС.

Гру забрали з магазину до майбутніх виправлень, однак поки не ясно, коли саме її виправлять ​​і повернуть PlayStation.

Раніше на цьому тижні розробники гри CD Projekt Red запропонували відшкодування за її покупку. Компанія також зобов’язалася випустити патчі для поліпшення Cyberpunk 2077.

Ми хочемо, щоб всі наші клієнти були задоволені своїм ігровим досвідом, тому ми повернемо гравцям всі кошти, витрачені на покупку Cyberpunk 2077, — відзначили в компанії.

Cyberpunk 2077 — це нова франшиза від CD Projekt Red, компанії-творця серії ігор The Witcher, які мали величезний успіх.

Вона вважалася найочікуванішою грою цього року. Cyberpunk 2077 — історія про майбутнє у 2077 році. Гра ґрунтується на настільній грі Майка Пондсміта Cyberpunk 2020.

Основна дія відбувається в місті Найт-Сіті. У Cyberpunk 2077 гравці потрапляють у злочинний світ, де вони можуть заплатити за поліпшення тіла свого персонажа за допомогою сучасних технологій.

Нагадаємо, гру Cyberpunk 2077, на яку очікували вісім років, хакери зламали менше, ніж за добу.