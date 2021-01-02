Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток-2». Фото: teknoblog.ru

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Ракурс

Сертифицировать газопровод «Северный поток-2» после завершения строительства отказалась компания DNV GL из Норвегии.

Решение связано с санкциями США в отношении трубопровода. В компании заявили о прекращении поддержки российского газопровода до тех пор, пока будут действовать ограничения. Ранее ожидалось, что DNV GL выдаст проекту «Газпрома» сертификат соответствия. Об этом 2 января сообщает РБК со ссылкой на заявление компании.

DNV GL прекратит все меры по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 согласно санкциям и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта, — говорится в заявлении.



Накануне, 1 января американский Сенат преодолел вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год, который включает в себя положения об усилении санкций против российских трубопроводных проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Напомним, 28 декабря компания Nord Stream 2 заявила о завершении строительства участка газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Германии. Теперь России осталось достроить 147 км в водах Дании, прокладывать трубы на этом участке Москва хочет с 15 января.