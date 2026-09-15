США запровадили санкції проти російського банку ВТБ. Фото:

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Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти російського банку ВТБ.

Ця фінансова установа допомагала Ірану обходити американські санкції та переміщати заморожені іранські активи на мільярди доларів. Також банк створив систему двосторонніх розрахунків валютами обох країн. Про це 15 вересня повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що в січні минулого року цей банк розширював роботу в Ірані та відкрив там офіси. У ВТБ заявляли, що це потрібно для розвитку торгівлі між РФ та Іраном.

Також у США попередили, що іноземні фінансові установи, які після цього продовжать проводити значні операції через ВТБ, ризикують потрапити під вторинні санкції.

Як відомо, банк ВТБ уже потрапляв під американські санкції 24 лютого 2022 року за контроль з боку російської влади. Санкції були розширені 15 січня 2025 року да роботу у російському фінансовому секторі.

Нагадаємо, 7 серпня сенат США схвалив проект закону про «пекельні санкції» проти Росії та Ірану. Нові американські санкції передбачають мита до 100% для пʼяти найбільших імпортерів російської нафти й газу.

Також у законі прописане посилення тиску на російський тіньовий флот. Крім того, передбачені мита у 500% на російські нафту, газ, нафтопродукти, нафтохімічну продукцію і вугілля, що імпортуються до Сполучених Штатів.