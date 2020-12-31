Sinovac вернет деньги за вакцину в случае провала испытаний. Фото: carpathia.gov.ua

https://racurs.ua/n148503-vakcina-sinovac-biotech-dlya-ukrainy-chto-proizoydet-v-sluchae-provala-ispytaniy.html

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Деньги за вакцину от COVID-19 производства фармацевтической компании Sinovac Biotech вернут в случае провала финальной стадии клинических испытаний.

Кабмин закупил китайский препарат на третьей стадии испытаний, как в свое время другие страны заключали контракты с производителями коронавирусной вакцины Pfizer и Moderna. Первый контракт стоил Украине почти 1 млрд грн. Об этом 31 декабря в эфире «Общественного радио» заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Украина перечислила деньги, но это не значит, что мы будем получать эту вакцину… В случае если она не будет завершена до времени, который определен в условиях контракта, то деньги вернутся в Украину на счета госпредприятия «Медицинские закупки Украины», — отметил он.

По словам представителя Минздрава, за первую партию в 1,9 млн доз деньги перечислили из средств, которые были заложены в государственном бюджете на текущий год. Также Ляшко добавил, что сейчас власть ведет переговоры с компанией AstraZeneca, которая тоже создает вакцину от коронавируса.

Напомним, 30 декабря стало известно, что Кабинет министров Украины подписал контракт с китайской компанией Sinovac Biotech, который предусматривает поставку еще 1,8 млн доз вакцины против коронавируса.

В Офисе президента заявили, что проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%.