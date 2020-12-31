Британские военные приобрели крошечных дронов-шпионов. Фото: YouTube

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Ракурс

Дроны-шпионы, известные как «жуки», будут помогать в работе британским военным.

Этих нано-дронов разработала компания BAE Systems. Они могут шпионить за целями или собирать информацию на большом расстоянии. Вооруженные силы Великобритании закупили 30 таких крошечных беспилотников. Об этом сообщает The Guardian.

Устройства настолько маленькие, что могут поместиться на ладони, а весят они всего 196 гр. При этом «жуки» способны работать в дождь, снег или сильный ветер. Дроны могут летать на расстояние до 2 км и снимать весь процесс на видео. Продолжительность автономной работы составляет 40 мин.

При этом не все британские специалисты соглашаются о пользе таких дронов. По словам директора наблюдательной группы Drone Wars Криса Коула, бывали случаи, когда дроны атаковали объекты или подтверждали цели на основе информации, полученной с помощью дистанционного наблюдения. Бывало, что неточная информация приводила к жертвам среди гражданского населения.

Напомним, охранная компания Ring, принадлежающая американскому гиганту интернет-торговли Amazon, представила автономного дрона, который будет патрулировать квартиру, пока ее владелец отсутствует. Устройство получило название Always Home Cam.