Закупленная Украиной китайская вакцина эффективна лишь на 50%. Фото: Укринформ

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Ракурс

Вакцина от коронавируса, которая была создана китайской компанией Sinovac Biotech, не так эффективна, как заявлял производитель.

Результаты тестирования препарата, в котором принимали участие 12 тыс. добровольцев, показали эффективность вакцины лишь на 50%. На прошлой неделе Бразильский институт Butantan, который проводил исследование объявил о том, что эффективность вакцины достигает 78%. Такие результаты были раскритикованы бразильскими учеными, поэтому институт уточнил, что из исходных данных были исключены случаи заболеваний «очень слабой форме» COVID-19. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Американское издание пишет, что китайскую вакцину хотят покупать страны, у которых нет денег для масштабной закупки вакцин западного производства, которые демонстрируют значительно более высокую эффективность. Отмечается, что Бразилия заказала 100 млн доз вакцины Sinovac. Переговоры о закупках ведут еще семь латиноамериканских стран.

Результаты испытаний должны были появиться до 15 декабря, но они откладывались по просьбе Sinovac. Компания хотела их сравнить с результатами исследований в Индонезии и Турции.

Предварительно известно, что результаты из Турции показывают эффективность COVID-вакцины на 91%. Индонезийские специалисты, проводящие предварительные испытания, сообщают о 63% эффективности препарата.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины при заключении договора о поставках китайской вакцины против COVID-19 компании Sinovac заложило требование к ее эффективности на уровне не менее 70%.