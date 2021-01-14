Китайська COVID-вакцина від Sinovac. Фото: ua.112.ua

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Вакцина від коронавірусу китайської компанії Sinovac в Україну надійде на початку лютого. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, чому Україна підписала договір про поставку вакцини саме з цією компанією.

Україна веде переговори з рядом компаній. МОЗ почав переговори про поставки вакцин ще з травня 2020 року. Всі без винятку виробники у світі, які виробляють вакцини, які надали звіти, компанії, які зареєстрували вакцини… Ми ведемо з ними переговори з травня. Так само як і з COVAХ. Тому це маніпуляції, які намагаються розганятись деякими політдіячами, у яких, крім балаканини, нічого немає. Їх мета — навести жах і тримати в страху українців, — сказав він на онлайн-брифінгу 14 січня.

За даними МОЗ, перші партії китайської вакцини Sinovac Biotech у кількості 700 тис. доз надійдуть в Україну на початку лютого. Щеплення отримають медичні працівники та люди з груп ризику.

Постачання цієї вакцини відбудеться лише за певних умов. Вакцину має схвалити регуляторний орган однієї з країн із сильною регуляторною політикою. Йдеться про ЄС, США, Канаду, Швейцарію чи Австралію.

Тільки після реєстрації у цих країнах Україна може за спрощеною процедурою реєструвати вакцину та дозволити її використання на своїй території.

Другою обов’язковою умовою є те, що компанія Sinovac повинна оприлюднити всі дані третьої фази клінічних випробувань. Лише після ознайомлення з цими результатами вакцину можуть вводити українцям.

Нагадаємо, представники компанії «Лекхім» називають китайську вакцину безпечною та кажуть, що 5 млн доз для України — це квота в першому півріччі. Про другий поки мова не йшла. Зберігати вакцину планують на складі в Умані.

Компанія отримала державне замовлення на суму понад 964 млн 300 тис. грн, доза вакцини коштуватиме 504 грн.

Раніше ефективність COVID-вакцини Sinovac поставили під сумнів у Бразилії.