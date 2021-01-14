Китайськая COVID-вакцина от Sinovac. Фото: Фото: ua.112.ua

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Вакцина от коронавируса китайской компании Sinovac в Украину поступит в начале февраля. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, почему Украина подписала договор о поставке вакцины именно с этой компанией.

Украина ведет переговоры с рядом компаний. МОЗ начал переговоры о поставках вакцин еще с мая 2020 года. Все без исключения производители в мире, производящие вакцины, предоставившие отчеты, компании, зарегистрировавшие вакцины … Мы ведем с ними переговоры с мая. Так же как и с COVAХ. Поэтому это манипуляции, пытающиеся разгоняться некоторыми политдеятелями, в которых, кроме болтовни, ничего нет. Их цель — навести ужас и держать в страхе украинцев, — сказал он на онлайн-брифинге 14 января.

По данным Минздрава, первые партии китайской вакцины Sinovac Biotech в количестве 700 тыс. доз поступят в Украину в начале февраля. Прививки получат медицинские работники и люди из групп риска.

Поставка этой вакцины произойдет лишь при определенных условиях. Вакцину должен одобрить регуляторный орган одной из стран с сильной регуляторной политики. Речь идет о ЕС, США, Канаде, Швейцарии или Австралии.

Только после регистрации в этих странах Украина может по упрощенной процедуре регистрировать вакцину и позволить ее использования на своей территории.

Вторым обязательным условием является то, что компания Sinovac должна обнародовать все данные третьей фазы клинических испытаний. Только после ознакомления с этими результатами вакцину могут вводить украинцам.

Напомним, представители компании «Лекхим» называют китайскую вакцину безопасной и говорят, что 5 млн доз для Украины — это квота в первом полугодии. О втором пока речь не шла. Хранить вакцину планируют на складе в Умани.

Компания получила государственный заказ на сумму больше 964 млн 300 тыс. грн, доза вакцины будет стоить 504 грн.

Ранее эффективность COVID-вакцины Sinovac поставили под сомнения в Бразилии.