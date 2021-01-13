Китайськая COVID-вакцина от Sinovac. Фото: ukrinform

https://racurs.ua/n148976-kitayskaya-covid-vakcina-dlya-ukrainy-proizvoditel-nazval-cenu.html

Ракурс

Прибыль от закупки вакцин от COVID-19 китайского производителя Sinovac Biotech в фармацевтической группе «Лекхим» оценивают в 3−4% от стоимости сделки.

Об этом генеральный директор группы Валерий Печаев заявил на пресс-конференции 13 января, пишет «Радіо Свобода».

Я думаю, что рентабельность сделки будет около 3−4%. Возьмите калькулятор, посчитайте, — сказал он в ответ на вопрос о том, сколько его предприятие заработает на закупке.

Печаев сообщил, что доза вакцины будет стоить 504 грн.

Для того, чтобы не было перепродаж каких-то — во всех единая цена, 504 гривны. Мало того, она может быть еще меньше, ведь продажи в гривне. Если курс доллара останется по крайней мере таким же, она будет стоить меньше, — предположил он.

Как компания сообщила 13 января, она заключила с Sinovac Biotech соглашение о поставках 5 млн доз вакцины в первом полугодии 2021 года. По данным платформы закупок Prozorro, «Лекхим» получил государственный заказ на сумму больше 964 млн 300 тыс. грн.

Директор департамента по развитию группы «Лекхим» Михаил Ренский заявил, что его компания заключила меморандум с Sinovac Biotech еще до того, как Министерство здравоохранения начало переговоры о закупке.

Когда Миндзрав дошел до вопросов закупки, всем производителям письмами сообщили о начатом тендере. Они обратились к компаниям, которые являются производителями или представителями производителей. В такой ситуации «Лекхим» уже имел подписанное соглашение с Sinovac и имел письмо авторизации, доверенность на ведение этих переговоров. Минздрав обратился и к Sinovac, но Sinovac четко ответил, что представителем в Украине является фармацевтическая компания «Лекхим». Поэтому был проведен специальный тендер, потому что это необычная ситуация с пандемией. Нам было предоставлено запрос на документы, это было 15 декабря. До 15 декабря мы должны были подать, как и другие производители, но в каком объеме они это сделали, мы не знаем, — сказал он.

Также глава Национальной технической группы экспертов иммунопрофилактики Фёдор Лапий на пресс-конференции заявил, что вакцина Sinovac демонстрирует стопроцентную защиту от смертельных случаев.

Результат бразильского института в 50,38% — это суммарный показатель эффективности всех видов коронавируса и разной тяжести болезни.

Он сравнил китайскую вакцину с российской «Спутник V». Лапий уточнил, что россияне провалили третий этап исследований и тестировали свою вакцину на молодых военных, преимущественно мужского пола. Поэтому не удивительно, что их препарат показал высокую эффективность.

Представители компании «Лекхим» называют китайскую вакцину безопасной и говорят, что 5 млн доз для Украины — это квота в первом полугодии. О втором пока речь не шла. Хранить вакцину планируют на складе в Умани.

Напомним, эффективность COVID-вакцины Sinovac поставили под сомнения в Бразилии.