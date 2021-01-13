Китайська COVID-вакцина від Sinovac. Фото: ukrinform

https://racurs.ua/ua/n148976-kytayska-vakcyna-dlya-ukrayiny-nazvaly-cinu.html

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Прибуток від закупівлі вакцин від COVID-19 китайського виробника Sinovac Biotech у фармацевтичній групі «Лекхім» оцінюють у 3−4% від вартості угоди.

Про це генеральний директор групи Валерій Печаєв заявив на прес-конференції 13 січня, пише «Радіо Свобода».

Я думаю, що рентабельність оборудки буде близько 3−4%. Візьміть калькулятор, порахуйте, — сказав він у відповідь на питання про те, скільки його підприємство заробить на закупівлі.

Печаєв повідомив, що доза вакцини коштуватиме 504 грн.

З тим, щоб не було перепродажів якихось — у всіх єдина ціна, 504 гривні. Мало того, вона може бути ще меншою, адже продажі в гривні. Якщо курс долара залишиться принаймні таким же, вона буде меншою, — припустив він.

Як компанія повідомила 13 січня, вона уклала із Sinovac Biotech угоду про постачання 5 млн доз вакцини у першому півріччі 2021 року. За даними платформи закупівель Prozorro, «Лекхім» отримав державне замовлення на суму понад 964 млн 300 тис. грн.

Директор департаменту з розвитку групи «Лекхім» Михайло Ренський заявив, що його компанія уклала меморандум із Sinovac Biotech ще до того, як Міністерство охорони здоров’я почало перемови щодо закупівлі.

Коли МОЗ дійшло до питань закупівлі, було листами всіх виробників інформовано про розпочатий тендер. Вони звернулися до компаній, які є виробниками або представниками виробників. У такій ситуації «Лекхім» вже мав підписану угоду із Sinovac і мав лист авторизації, доручення на ведення цих перемов. МОЗ звернулося й до Sinovac, але Sinovac чітко дав відповідь, що представником в Україні є фармацевтична компанія «Лекхім». Тому був проведений спеціальний тендер, тому що це незвичайна ситуація з пандемією. Нам було надано запит на документи, це було 15 грудня, до 15 грудня ми мали подати, як й інші виробники, що вони й зробили, але в якому обсязі, ми не знаємо, — сказав він.

Також глава Національної технічної групи експертів імунопрофілактики Федір Лапій на прес-конфереції заявив, що вакцина Sinovac демонструє стовідсотковий захист від смертельних випадків.

Результат бразильського інституту в 50,38% — це сумарний показник ефективності всіх видів коронавірусу і різної тяжкості хвороби.

Він порівняв китайську вакцину з російської «Супутник V». Лапій уточнив, що росіяни провалили третій етап досліджень і тестували свою вакцину на молодих військових, переважно чоловічої статі. Тому не дивно, що їх препарат показав високу ефективність.

Представники компанії «Лекхім» називають китайську вакцину безпечною та кажуть, що 5 млн доз для України — це квота в першому півріччі. Про другий поки мова не йшла. Зберігати вакцину планують на складі в Умані.

Нагадаємо, ефективність COVID-вакцини Sinovac поставили під сумнів у Бразилії.