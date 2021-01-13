Трампу вдруге оголошують імпічмент — чи є шанси достроково змістити президента

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Процедуру імпічменту президента США Дональду Трампу почали вдруге у Конгресі.

Палата представників 13 січня почала засідання із розгляду оголошення імпічменту.

В офіційній резолюції його звинувачують у підбурюванні до заколоту — нападу на Капітолій. Тоді загинуло пʼятеро людей.

Конгресмени спочатку обговорять порядок дебатів, згодом відбудуться дебати. Голосування щодо відсторонення Трампа розпочнеться приблизно 0 22.00 за київським часом.

Кілька республіканців збираються голосувати за імпічмент Дональда Трампа, повідомляє BBC.

Третя за рангом республіканка в Палаті представників Ліз Чейні заявила, що президент «підпалив полум’я» бунту.

Шанси імпічменту в нижній палаті дуже високі. Але верхня палата може прийняти остаточне рішення про відсторонення президента, якщо проголосують дві третини сенаторів. Це означає, що за імпічмент повинні проголосувати 17 республіканців.

Конгрес почав розгляд резолюції про імпічмент президента Дональда Трампа при підвищених заходах безпеки. У холі Капітолію чергують сотні бійців Нацгвардії.

Трамп є єдиним президентом США, відносно якого двічі за один термін починався процес імпічменту. Раніше віце-президент Майк Пенс відмовив конгресменам від Демократичної партії в застосуванні 25-поправки до Конституції щодо Трампа. Ця поправка дозволяє відсторонити від влади чинного президента.

Нагадаємо, що 6 січня Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що у нього вкрали вибори, але знов не надав жодних доказів. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, один з них працівник поліції. Байден назвав цей штурм заколотом. Понад 40 учасників штурму постали перед судом, а у Вашингтоні побоюються нових заворушень у день інавгурації Байдена.