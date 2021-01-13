Трампу опять объявляют импичмент — есть ли шансы досрочно сместить президента

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Процедуру импичмента президента США Дональду Трампу начали во второй раз в Конгрессе.

Палата представителей 13 января начала заседания по рассмотрению объявления импичмента.

В официальной резолюции Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу — нападению на Капитолий. Тогда погибли пять человек.

Конгрессмены сначала обсудят процедуру, впоследствии состоятся дебаты. Голосование по отстранению Трампа начнется примерно 0 22.00 по киевскому времени.

Несколько республиканцев собираются голосовать за импичмент Дональда Трампа, сообщает BBC.

Третья по рангу республиканка в Палате представителей Лиз Чейни заявила, что президент «поджег пламя» бунта.

Шансы импичмента в нижней палате очень высоки. Но верхняя палата может принять окончательное решение об отстранении президента, если проголосуют две трети сенаторов. Это означает, что за импичмент должны проголосовать 17 республиканцев.

Конгресс начал рассмотрение резолюции об импичменте президента Дональда Трампа при повышенных мерах безопасности. В холле Капитолия дежурят сотни бойцов Нацгвардии.

Трамп является единственным президентом США, в отношении которого дважды за один срок начинался процесс импичмента. Ранее вице-президент Майк Пенс отказал конгрессменам от Демократической партии в применении 25-поправки в Конституцию относительно Трампа. Эта поправка позволяет отстранить от власти действующего президента.

Напомним, что 6 января Конгресс собрался, чтобы утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. Трамп опубликовал видео, в котором в очередной раз заявил, что у него украли выборы, но вновь не предоставил никаких доказательств. После этого его сторонники пошли штурмовать здание Капитолия. В результате инцидента погибли пять человек.

Байден назвал этот штурм мятежом. Более 40 участников штурма предстали перед судом, а в Вашингтоне опасаются новых беспорядков в день инаугурации Байдена.