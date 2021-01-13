У нас не комендантский час — Шмыгаль попросил не высмеивать локдаун

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Усиленный карантин в январе попросил не высмеивать глава правительства Денис Шмыгаль. Он считает, что карантинные мероприятия в Украине значительно мягче по сравнению с европейскими странами.

Есть большое количество нареканий и даже шуток по поводу того, почему в супермаркетах нельзя купить что-то непродуктовое. Понимаю, но покупка непродовольственных товаров увеличивает мобильность населения. Это также означает больше времени в магазине, а соответственно большую возможность пересечься с тем, кто болеет без симптомов, и распространить заболевание дальше, — сказал премьер на заседании правительства 13 января.

Шмыгаль заявил, что локдаун уместен для дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации в государстве и позволит с 8 по 24 января снизить динамику заболеваемости и спокойно войти в процесс вакцинации.

Комендантский час, который есть в настоящее время в Италии, Испании, Португалии, у нас в Украине отсутствует. Работает весь общественный транспорт, что является критическим вопросом для функционирования страны. Мы установили ограничения, которые максимально предотвращают скопление людей. Например, ограничена работа магазинов непродовольственных товаров, которые не являются товарами первой необходимости. Продовольственные товары, средства гигиены, бытовой химии, медицинские изделия — все необходимое есть в доступе, — рассказал премьер.

Шмыгаль также обосновал необходимость старта усиленного карантина с 8 января. Он назвал эту дату наиболее оптимальной, которая предотвращает распространение вируса после праздников и разрывает цепь заболеваемости, который образовался во время соответствующих торжеств из-за высокой мобильности населения.

Напомним, что Минздрав рассматривает несколько вариантов карантина после 24 января. Среди возможных сценариев рассматривают возвращение адаптивного карантина или усиление ограничений.

До 24 января действует усиленный карантин, после которого будут ограничения, действовавшие до этого по всей территории Украины. Затем уже будут рассматриваться другие варианты.

Одним из них является введение адаптивного карантина. Пока информации о продлении локдауна нет, а с решениями о продлении или введении новых вариантов карантина определятся после 24 января.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов в эфире одного из телеканалов отметил, что он вместе с ведущими эпидемиологами Украины настаивает на продолжении январского локдауну. По его словам, продолжить усиленный карантин необходимо из-за того, что массовые празднования с участием большого количества людей повлияют на рост числа инфицированных COVID-19.