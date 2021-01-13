Завершится ли локдаун в Украине досрочно, сообщил Степанов

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Локдаун в Украине должен продлиться до установленного срока — 00.00 25 января. Такое мнение в среду во время традиционного онлайн-брифинга высказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. По его словам, Минздрав не поддерживает никаких решений о досрочном прекращении усиленного карантина.

Сейчас на территории страны введен общенациональный карантин, который действует до 28 февраля 2021 года. Что касается усиленного карантина, он действуют с 8 января, и позиция Минздрава остается неизменной: он должен действовать по 24 января включительно. Так как это было предусмотрено постановлением Кабмина от 9 декабря 2020 года, — отметил Степанов.

Он добавил, что во время новогодних праздников украинцы активно путешествовали из региона в регион, а также активно контактировали между собой, что позволяет спрогнозировать инфицирование коронавирусом значительного количества граждан.

Никаких решений о прекращении ограничений ранее установленного срока мы не поддерживаем и не вносили. Мы считаем, что в эти сроки усиленные карантинные ограничения должны действовать, — резюмировал Степанов.

Напомним, в Украине с 8 января начал действовать так называемый локдаун, введенный до 24 января включительно с целью предотвращения распространения COVID-19.