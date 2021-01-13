Пять мутаций COVID-19 обнаружили в Украине. Фото: vodasofia.kiev.ua

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Пять мутаций коронавируса присутствуют на территории Украины.

На территории государства выявили пять генотипов коронавирусной инфекции COVID-19, а во Львовской области циркулирует мутировавшая китайская разновидность. Об этом заявила директор Львовского областного лабораторного центра, эпидемиолог Наталья Иванченко на брифинге, передает «Укринформ».

По ее информации, на территории Львовской области циркулирует вирус линии 1.1, то есть китайского происхождения. При этом на территории Украины пока не обнаружили «британской» разновидности COVID-19. Украинские вирусологи и дальше будут отправлять образцы болезни в лаборатории ВОЗ, чтобы узнать, есть ли на территории Львовщины «британский» штамм коронавируса.

Во Львовской области не определяют разновидности коронавируса, но положительные образцы направляются в Киев, в Центр общественного здоровья, и для проведения секвенирования эти образцы отправляют в референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения. Оттуда поступила информация, что в Украине выявили пять генотипов коронавируса, — отметила Ивченко.

Напомним, специалисты установили, что обнаруженный в Южной Африке мутировавший штамм коронавируса может оказаться более устойчивым к вакцинам, чем его «аналоги».