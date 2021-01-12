Что обсуждали советники в Берлине, рассказали в ОП

Встреча советников. Фото: Главком

https://racurs.ua/n148940-chto-obsujdali-sovetniki-v-berline-rasskazali-v-op.html

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Встреча советников лидеров «нормандской четверки» завершилась сегодня в Берлине. Глава Офиса президента Андрей Ермак принял участие во встрече. Во время консультаций советники обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых главами Германии, Франции, Украины и России во время саммита в Париже в декабре 2019 года.

Стороны коснулись всех вопросов повестки дня — от безопасности до гуманитарных. Дискуссия была непростой, но имела конструктивный характер. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе. Во время встречи украинская сторона делала акцент на вопросах безопасности и необходимости усиления безопасности составляющей договоренностей.

Напомним, ранее мы сообщали, что встреча советников «нормандской четверки» завершилась после шести часов переговоров. Представитель Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что во время сегодняшних переговоров в Берлине советники не договорились по одному вопросу. Поэтому будет проведена еще одна встреча спустя две недели.