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Встреча советников. Фото: Главком

Что обсуждали советники в Берлине, рассказали в ОП

12 янв 2021, 22:32
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Встреча советников лидеров «нормандской четверки» завершилась сегодня в Берлине. Глава Офиса президента Андрей Ермак принял участие во встрече. Во время консультаций советники обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых главами Германии, Франции, Украины и России во время саммита в Париже в декабре 2019 года.

Стороны коснулись всех вопросов повестки дня — от безопасности до гуманитарных. Дискуссия была непростой, но имела конструктивный характер. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.


Сообщается, что все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе. Во время встречи украинская сторона делала акцент на вопросах безопасности и необходимости усиления безопасности составляющей договоренностей.

Напомним, ранее мы сообщали, что встреча советников «нормандской четверки» завершилась после шести часов переговоров. Представитель Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что во время сегодняшних переговоров в Берлине советники не договорились по одному вопросу. Поэтому будет проведена еще одна встреча спустя две недели.

Источник: Ракурс


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