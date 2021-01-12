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Ракурс
Зустріч радників. Фото: Главком

Що обговорювали радники у Берліні, розповіли в ОП

12 січ 2021, 22:32
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Зустріч радників лідерів «нормандської четвірки» завершилася сьогодні у Берліні. Очільник Офісу президента Андрій Єрмак взяв участь у зустрічі. Під час консультацій радники обговорили стан виконання домовленостей, досягнутих очільниками Німеччини, Франції, України та Росії під час саміту в Парижі у грудні 2019 року.

Сторони торкнулися всіх питань порядку денного — від безпекових до гуманітарних. Дискусія мала непростий, але конструктивний характер. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.


Повідомляється, що усі сторони відзначили важливість дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Під час зустрічі українська сторона наголошувала на безпекових питаннях і на необхідності посилення безпекової складової домовленостей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зустріч радників «нормандської четвірки» завершилася після шести годин переговорів. Представник Російської Федерації Дмитро Козак заявив, що під час сьогоднішніх переговорів у Берліні радники не домовилися по жодному питанню. Тому буде проведена ще одна зустріч через два тижні.

Джерело: Ракурс


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