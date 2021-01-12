«Нормандские» советники анонсировали новую встречу

Советники. Фото: Укрнет

https://racurs.ua/n148939-normandskie-sovetniki-anonsirovali-novuu-vstrechu.html

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Встреча советников «нормандской четверки» завершилась после шести часов переговоров. Представитель Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что во время сегодняшних переговоров в Берлине советники не договорились ни по одному вопросу.

Поэтому будет проведена еще одна встреча через две недели. Об этом сообщает «ТАСС».

По словам Козака, сегодняшняя встреча в Берлине была откровенной и полезной, но договоренностей ни по одному из вопросов советники так и не смогли достичь. Он добавил, что предстоящая встреча советников скорее всего, пройдет в видеоформате.

Отметим, что встреча политических советников лидеров «нормандской четверки» в Берлине продолжалась более шести часов. Встреча завершилась около 20.30 по киевскому времени. Сегодня советники планировали обсудить выполнение договоренностей парижского саммита, который состоялся в декабре 2019 года.

На переговорах от Украины присутствовал Андрей Ермак — руководитель Офиса президента. От России присутствовал заместитель администрации российского президента Дмитрий Козак.

Напомним, ранее мы сообщали, что представитель Украины на переговорах Андрей Ермак заявил, что встречу советников рассматривают как инструмент встречи лидеров в «нормандском формате». По словам Ермака, с начала следующего года может начаться реализация двух договоренностей, достигнутых на уровне ТКГ: о разведении войск на четырех участках линии соприкосновения и о разминировании на 19 участках.