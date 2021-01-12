Выпадение зубов в СИЗО началось у Антоненко

Антоненко. Фото: Наш Киев

https://racurs.ua/n148938-vypadenie-zubov-v-sizo-nachalos-u-antonenko.html

Ракурс

Дело Шеремета, которое до сих пор расследуют, удерживает в СИЗО украинского военного и музыканта Андрея Антоненко. Он пожаловался на плохие условия содержания, и заявил, что у него начали выпадать зубы в следственном изоляторе.

Он добавил, что в этом нет вины врачей — квалифицированная медицинская помощь ему предоставляется. Об этом сообщает «Суспільне».

У меня начали выпадать зубы, я даже с собой их принес. Это все последствия пребывания в СИЗО. Здесь оказывается квалифицированная помощь врачей, но этого мало, нужны нормальные условия, — заявил Антоненко.



Отметим, что на днях были обнародованы пленки, на которых фигурирует якобы экс-глава белорусского КГБ Вадим Зайцев, говорит, что необходимо сделать «какую-то закладку» и таким образом убить Шеремета. Записи датированы 2012 годом. Национальная полиция сообщила, что следствие получило «информацию, представляющую интерес в расследовании подрыва журналиста Павла Шеремета», в декабре 2020 года с помощью Службы внешней разведки.

Напомним, ранее мы сообщали, что о возможном убийстве журналиста Павла Шеремета официальный Киев был предупрежден еще в 2012 году. Погибший в то время жил в России, но уже собирался переезжать в Украину.