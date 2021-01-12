Випадіння зубів у СІЗО розпочалося в Антоненка

Антоненко. Фото: Наш Киев

https://racurs.ua/ua/n148938-vypadinnya-zubiv-u-sizo-rozpochalosya-v-antonenka.html

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Справа Шеремета, яку досі розслідують, утримує у СІЗО українського військового та музиканта Андрія Антоненка. Він поскаржився на погані умови утримання, та заявив, що в нього почали випадати зуби в слідчому ізоляторі.

Він заявив, що у цьому немає вини лікарів — кваліфікована медична допомога йому надається. Про це повідомляє «Суспільне».

У мене почали випадати зуби, я навіть із собою їх приніс. Це все наслідки перебування в СІЗО. Тут надається кваліфікована допомога лікарів, але цього замало, потрібні нормальні умови, — заявив Антоненко.



Зауважимо, що днями були оприлюднені плівки, на яких фігурує нібито ексочільник білоруського КДБ Вадим Зайцев, який каже, що необхідно зробити «якусь закладку» і таким чином вбити Шеремета. Записи датовані 2012 роком. Національна поліція повідомила, що слідство отримало «інформацію, що представляє інтерес в розслідуванні підриву журналіста Павла Шеремета», у грудні 2020 року за допомогою Служби зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що про ймовірне убивство журналіста Павла Шеремета офіційний Київ був попереджений ще у 2012 році. Загиблий у той час жив ще у Росії, але вже збирався переїжджати до України.