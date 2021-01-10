Київ попередили про вбивство Шеремета у 2012 році — автор «білоруських плівок»

https://racurs.ua/ua/n148826-kyyiv-poperedyly-pro-vbyvstvo-sheremeta-u-2012-roci-avtor-biloruskyh-plivok.html

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Про ймовірне убивство журналіста Павла Шеремета офіційний Київ був попереджений ще у 2012 році. Загиблий у той час жив ще у Росії, але вже збирався переїжджати до України.

Про попередження спецслужб РФ та України «Новій газеті» розповів Ігор Макар, який на початку 2021 року оприлюднив записи розмов екс-голови КДБ Білорусі, на яких планується ймовірне убивство Шеремета.

Записи із голосом Вадима Зайцева Макар отримав у 2012 році і повідомив про них дипломатів США.

Я знаю, що інформація була передана і в Російську Федерацію, і в Україну, і навіть у білоруське МЗС. Тоді Зайцева звільнили з посади голови КДБ — 9 листопада 2012 року. На плівках обговорювали й Олега Алкаєва, колишнього директора СІЗО № 1 у Мінську, — розповідає Макар.

Алкаєв і Шеремет видали книгу «Расстрельная команда», у якій розповідається про систему покарань у Білорусі, зокрема, і про процедуру страти в цій країні.

Алкаєв п’ять років керував групою по приведенню у виконання смертних вироків. На момент написання книги він жив у Берліні. Поліція ФРН рекомендувала Алкаєву не виїжджати з країни. Про небезпеку знав і співавтор книги Шеремет.

Крім того, Макар стверджує, що Шеремет ретельно досліджував вибух в мінському метро у 2011 році і цим також накликав на себе гнів режиму Олександра Лукашенка.

Скандал із новими плівками вибухнув 4 січня. Білоруська опозиція оприлюднила записи розмов за участю екс-очільника КДБ Білорусі Зайцева. На записі чути, як він 11 квітня 2012 року під час інструктажу співробітників підрозділу КДБ «Альфа» обговорює спосіб вбивства Шеремета, який у той час жив і працював у Росії. Йшлося і про можливість його підриву.

Макар повідомив, що готовий свідчити у справі Офісу генерального прокурора України. В МВС України вважають, що записи відповідають версії українського слідств і на справу ветеранів АТО й волонтерів не вплинуть.

Очільник міністерства Арсен Аваков заявив, що у грудні 2020 року МВС нібито отримало дещо більше матеріалів, ніж оприлюднено на плівках.