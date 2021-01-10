За шкарпетками у «Буковель» — курорт на локдауні переповнений (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n148825-za-shkarpetkamy-u-bukovel-kurort-na-lokdauni-perepovnenyy-foto-video.htmlРакурс
Напередодні і у перші дні січневого локдауну українці масово вирушили в гори. Попри карантинні обмеження, які запроваджені з 8 січня в Україні, на курорті «Буковель» ажіотаж.
Про наплив туристів на гірськолижний курорт поблизу Яремче на Івано-Франківщині повідомляють користувачі соцмереж, які розміщують і відповідні відео.
Наплив охочих відпочити настільки великий, що затори утворились і на трасі міжнародного значення Мукачево — Рогатин.
Люди діляться світлинами, де показують скільки доводиться вистояти в черзі, щоб потрапити на підйомники. Як видно з фото, про дотримання соціальної дістанції під час карантину навіть не йдеться.
На деяких світлинах помітні натовпи людей. Такими фото користувачі соцмереж почали ділитися ще напередодні, так само і як фотографіями з президентом Володимиром Зеленським, що також був помічений на курорті.