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Ракурс
За шкарпетками у Буковель — курорт на локдауні переповнений

За шкарпетками у «Буковель» — курорт на локдауні переповнений (ФОТО, ВІДЕО)

10 січ 2021, 15:21
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Напередодні і у перші дні січневого локдауну українці масово вирушили в гори. Попри карантинні обмеження, які запроваджені з 8 січня в Україні, на курорті «Буковель» ажіотаж.

Про наплив туристів на гірськолижний курорт поблизу Яремче на Івано-Франківщині повідомляють користувачі соцмереж, які розміщують і відповідні відео.

Затори у Буковелі

Наплив охочих відпочити настільки великий, що затори утворились і на трасі міжнародного значення Мукачево — Рогатин.

Люди діляться світлинами, де показують скільки доводиться вистояти в черзі, щоб потрапити на підйомники. Як видно з фото, про дотримання соціальної дістанції під час карантину навіть не йдеться.

За шкарпетками у Буковель — курорт на локдауні переповнений

За шкарпетками у Буковель — курорт на локдауні переповнений

На деяких світлинах помітні натовпи людей. Такими фото користувачі соцмереж почали ділитися ще напередодні, так само і як фотографіями з президентом Володимиром Зеленським, що також був помічений на курорті.


За шкарпетками у Буковель — курорт на локдауні переповнений

За шкарпетками у Буковель — курорт на локдауні переповнений, скріншоти вебкамер

Джерело: Ракурс


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