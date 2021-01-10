За шкарпетками у Буковель — курорт на локдауні переповнений

https://racurs.ua/ua/n148825-za-shkarpetkamy-u-bukovel-kurort-na-lokdauni-perepovnenyy-foto-video.html

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Напередодні і у перші дні січневого локдауну українці масово вирушили в гори. Попри карантинні обмеження, які запроваджені з 8 січня в Україні, на курорті «Буковель» ажіотаж.

Про наплив туристів на гірськолижний курорт поблизу Яремче на Івано-Франківщині повідомляють користувачі соцмереж, які розміщують і відповідні відео.

Наплив охочих відпочити настільки великий, що затори утворились і на трасі міжнародного значення Мукачево — Рогатин.

Люди діляться світлинами, де показують скільки доводиться вистояти в черзі, щоб потрапити на підйомники. Як видно з фото, про дотримання соціальної дістанції під час карантину навіть не йдеться.

На деяких світлинах помітні натовпи людей. Такими фото користувачі соцмереж почали ділитися ще напередодні, так само і як фотографіями з президентом Володимиром Зеленським, що також був помічений на курорті.