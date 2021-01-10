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Ракурс
За носками в «Буковель» — курорт на локдауне переполнен

За носками в «Буковель» — курорт на локдауне переполнен (ФОТО, ВИДЕО)

10 янв 2021, 15:21
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Накануне и в первые дни январского локдауна украинцы массово отправились в горы. Несмотря на карантинные ограничения, введенные с 8 января в Украине, на курорте «Буковель» в эти дни ажиотаж.

О наплыве туристов на горнолыжный курорт вблизи Яремче Ивано-Франковской области сообщают пользователи соцсетей, которые размещают и соответствующие видео.

Пробки в Буковеле

Наплыв желающих отдохнуть настолько велик, что пробки образовались и на трассе международного значения Мукачево — Рогатын.

Люди делятся фотографиями, где показывают сколько приходится выстоять в очереди, чтобы попасть на подъемники. Как видно на фото, о соблюдении социальной дистанции во время карантина речь не идет.

За носками в «Буковель» — курорт на локдауне переполнен

За носками в «Буковель» — курорт на локдауне переполнен

На некоторых фотографиях заметны толпы людей. Такими фото пользователи соцсетей начали делиться еще накануне, так же и как фотографиями с президентом Владимиром Зеленским, который был замечен на курорте.


За носками в «Буковель» — курорт на локдауне переполнен

За носками в Буковель — курорт на локдауне переполнен, скриншоты вебкамер

Источник: Ракурс


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