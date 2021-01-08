Зеленский. Фото: Telegram

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Владимир Зеленский, президент Украины, встретил Новый год в президентской резиденции «Синегора» в селе Старая Гута в Ивано-Франковской области.

Затем он отправился в Карпаты кататься на лыжах, где засветился на селфи с отдыхающими. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина сейчас».



Отметим, что для отдыха президент выбрал резиденцию, в которой отдыхали и предыдущие украинские гаранты. Так, Леонид Кучма принимал в ней тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили и актера Жерара Депардье, а в конце 2012 года «Синегора» стала закрытым объектом. Тогдашний президент Виктор Янукович решил провести там около 10 дней — от Нового года до Рождества. Посещал эту резиденцию во время своего президентства и Петр Порошенко. В частности, он отмечал в ней Новый год в 2018 году.



Резиденцию «Синегора» построили в 2001 году. Ее площадь составляет 10 тыс. 886 га. На ее территории расположен трехэтажный отель на 80 койко-мест, в котором оборудованы апартаменты, номера класса «люкс», «полулюкс», а также шесть коттеджей, где можно разместить 40 человек. В отеле есть бар, столовая, кухонный блок, конференц-зал и зал приемов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский вечером 4 января внес изменения в свою декларацию — президент Украины задекларировал дополнительные доходы в размере 4,5 млн грн. Это роялти (периодические выплаты за право пользоваться активами), которые глава государства получил от «Квартала 95» и «Киностолицы» накануне Нового года.