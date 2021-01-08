Зеленський. Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n148760-zelenskyy-katavsya-na-lyjah-u-karpatah-ta-selfyvsya-z-vidpochyvalnykamy-foto.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, зустрів Новий рік у президентській резиденції «Синьогора» у селі Стара Гута Івано-Франківської області.

Потім він відправився у Карпати кататися на лижах, де засвітився на селфі з відпочивальниками. Про це повідомляє Telegram-канал «Украина сейчас».





Наголосимо, що для відпочинку президент обрав резиденцію, в якій відпочивали і попередні українські гаранти. Так, Леонід Кучма приймав у ній тодішнього президента Грузії Міхаїла Саакашвілі та актора Жерара Депардьє, а наприкінці 2012 року «Синьогора» стала закритим об'єктом. Тодішній президент Віктор Янукович вирішив провести там близько 10 днів — від Нового року до Різдва. Відвідував цю резиденцію під час свого президентства і Петро Порошенко. Зокрема, він святкував у ній Новий рік у 2018 році.





Резиденцію «Синьогора» побудували у 2001 році. Її площа складає 10 тис. 886 га. На її території розташований триповерховий готель на 80 ліжко-місць, у якому облаштовані апартаменти, номери класу «люкс», «напівлюкс», а також шість котеджів, де можна розмістити 40 людей. У готелі є бар, їдальня, кухонний блок, конференційний зал і зал прийомів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський ввечері 4 січня вніс зміни до своєї декларації — президент України задекларував додаткові доходи у розмірі 4,5 млн грн. Це роялті (періодичні виплати за право користуватися активами), які глава держави отримав від «Кварталу 95» і «Кіностолиці» напередодні Нового року.