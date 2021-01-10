В Полтаве протестуют против роста тарифов на газ, фото: Юлия Петушинская

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В Полтаве из-за митинга активистов, которые выступают за снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), полиция частично перекрыла движение по трассе Киев-Харьков в пределах города.

Проезд ограничен на улице Киевское шоссе со стороны Харькова до улицы Грушевского, сообщает издание «Полтавщина».

Как и в других подобных акциях, митингующие непрерывно пересекают дорогу по пешеходному переходу. В акции принимают участие около 20 человек.

У митингующих можно увидеть плакаты «Тарифы ЖКХ — грабеж украинцев» и «Против тарифного геноцида».

Напомним, похожая акция против роста тарифов на коммунальные услуги проходила сегодня также в Харьковской области. Там около 50 человек, непрерывно ходя по пешеходному переходу, перекрыли движение по автотрассе М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта.