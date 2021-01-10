На Харьковщине протестуют против подорожания газа, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n148819-rost-cen-na-gaz-pod-harkovom-perekryli-trassu-m-18-foto-video.html

Ракурс

На Харьковщине трассу М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта перекрыли митингующие, требующие снижения коммунальных тарифов.

Акция проходит в поселке Высокий Харьковского района, в ней принимают участие около 50 человек. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на полицию Харьковщины.

Также на месте митинга присутствовали 15 полицейских.

Отмечается, что митингующие постоянно ходят по пешеходному переходу, у некоторых из них есть плакаты с надписями «STOP геноцид», «Люди не быдло», «Нет тарифогеноциду».

Участники этой акции пропускают спецтранспорт, а через каждые 15 минут — остальные автомобили.

Напомним, из-за роста цен на газ 6 января на Ивано-Франковщине местные жители перекрыли автомобильную дорогу национального значения Н-10 (Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — пропускной пункт «Мамалыга»).