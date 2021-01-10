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На Полтавщине 9 января произошел взрыв на газопроводе «Уренгой–Помары–Ужгород», фото: Национальная полиция
Взрыв на газопроводе на Полтавщине — пламя погасло, газоснабжение восстановленоhttps://racurs.ua/n148818-vzryv-na-gazoprovode-na-poltavschine-plamya-pogaslo-gazosnabjenie-vosstanovleno.htmlРакурс
Взрыв на газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород», который произошел в районе города Лубны Полтавской области в 15.15 9 января, сопровождался образованием факела из пламени.
Сегодня, 10 января, по состоянию на 8.55 факельное горение уже не наблюдается. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Жертв и пострадавших в результате этого инцидента нет.
Из-за взрыва на газопроводе 17 населенных пунктов региона были отключены от поставок газа. Утром 10 января сотрудники ГСЧС совершили объезд домохозяйств с целью оповещения населения о правилах пользования газовыми устройствами перед началом восстановления газоснабжения. Также были привлечены представители соцслужбы и полиции.
В ГСЧС сообщили о восстановлении газоснабжения во всех 17 населенных пунктах по состоянию на 10.00.
Спасатели просят жителей домов находиться дома и следить за своими газовыми приборами, — сообщает пресс-служба ГСЧС Полтавской области.
Отмечается, что круглосуточно работает оперативный штаб, в состав которого входят представители департаментов здравоохранения, соцзащиты населения, гражданской защиты, теробщин, РГА, спасатели, правоохранители, энергетики и газовики.
Напомним, взрыв на магистральном газопроводе на Полтавщине произошел в поле вблизи села Калайдинцы.
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