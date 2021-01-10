На Полтавщине 9 января произошел взрыв на газопроводе «Уренгой–Помары–Ужгород», фото: Национальная полиция

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Взрыв на газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород», который произошел в районе города Лубны Полтавской области в 15.15 9 ​​января, сопровождался образованием факела из пламени.

Сегодня, 10 января, по состоянию на 8.55 факельное горение уже не наблюдается. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Жертв и пострадавших в результате этого инцидента нет.

Из-за взрыва на газопроводе 17 населенных пунктов региона были отключены от поставок газа. Утром 10 января сотрудники ГСЧС совершили объезд домохозяйств с целью оповещения населения о правилах пользования газовыми устройствами перед началом восстановления газоснабжения. Также были привлечены представители соцслужбы и полиции.

В ГСЧС сообщили о восстановлении газоснабжения во всех 17 населенных пунктах по состоянию на 10.00.

Спасатели просят жителей домов находиться дома и следить за своими газовыми приборами, — сообщает пресс-служба ГСЧС Полтавской области.

Отмечается, что круглосуточно работает оперативный штаб, в состав которого входят представители департаментов здравоохранения, соцзащиты населения, гражданской защиты, теробщин, РГА, спасатели, правоохранители, энергетики и газовики.

Напомним, взрыв на магистральном газопроводе на Полтавщине произошел в поле вблизи села Калайдинцы.