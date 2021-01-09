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Взрыв. Фото: BBC

Мощный взрыв прогремел на магистральном газопроводе возле Лубен (ФОТО, ВИДЕО)

9 янв 2021, 17:42
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Взрыв в Лубнах, что на Полтавщине, раздался на участке возле села Калайдинцы. Инцидент произошел на магистральном газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород».

О жертвах и пострадавших не сообщается. Об этом сообщает BBC.

По предварительной информации, чрезвычайная ситуация коснулась ГРС «Новички» и ГРС «Вишневое» Оржица. Лубныгаз выводит все аварийные службы на дежурство. Газопровод обслуживает Укртрансгаз. На сайте оператора сообщение об инциденте отсутствует.

Взрыв. Фото: BBC

Возможны аварийные отключения газа. Пожалуйста, если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые конфорки закрыты, — говорится в сообщении пресс-службы.



В соцсетях местные жители публикуют фото и видео инцидента.

Напомним, ранее мы сообщали, что взрыв газа под Харьковом унес жизни двух человек, девять получили ранения. Трагический инцидент произошел 28 октября на территории газоперерабатывающей станции в селе Березовское Дергачевском районе области.

Источник: Ракурс


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