Взрыв. Фото: BBC

https://racurs.ua/n148806-moschnyy-vzryv-progremel-na-magistralnom-gazoprovode-vozle-luben-foto-video.html

Ракурс

Взрыв в Лубнах, что на Полтавщине, раздался на участке возле села Калайдинцы. Инцидент произошел на магистральном газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород».

О жертвах и пострадавших не сообщается. Об этом сообщает BBC.





По предварительной информации, чрезвычайная ситуация коснулась ГРС «Новички» и ГРС «Вишневое» Оржица. Лубныгаз выводит все аварийные службы на дежурство. Газопровод обслуживает Укртрансгаз. На сайте оператора сообщение об инциденте отсутствует.

Возможны аварийные отключения газа. Пожалуйста, если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые конфорки закрыты, — говорится в сообщении пресс-службы.





В соцсетях местные жители публикуют фото и видео инцидента.





Напомним, ранее мы сообщали, что взрыв газа под Харьковом унес жизни двух человек, девять получили ранения. Трагический инцидент произошел 28 октября на территории газоперерабатывающей станции в селе Березовское Дергачевском районе области.