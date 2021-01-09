Вибух. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n148806-potujnyy-vybuh-prolunav-na-magistralnomu-gazoprovodi-bilya-luben-foto-video.html

Ракурс

Вибух у Лубнах, що на Полтавщині, пролунав на ділянці біля села Калайдинці. Інцидент трапився на магістральному газопроводі «Уренгой — Помари — Ужгород».

Про жертв та постраждалих не повідомляється. Про це повідомляє BBC.









За попередньою інформацією, надзвичайна ситуація торкнулася ГРС «Новаки» та ГРС «Вишневе» Оржиця. Лубнигаз виводить усі аварійні служби на чергування. Газопровід обслуговує Укртрансгаз. На сайті оператора повідомлення про інцидент відсутні.

Можливі аварійні відключення газу. Будь-ласка, якщо газ буде відключено, переконайтеся, що усі газові конфорки закриті, — йдеться у повідомленні прес-служби.

У соцмережах місцеві жителі публікують фото та відео інциденту.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибух газу під Харковом забрав життя двох осіб, дев’ятеро дістали поранень. Трагічний інцидент стався 28 жовтня на території газопереробної станції у селі Березівське Дергачівському районі області.