В Україні триває епідемія коронавірусу

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Уряд дозволив витратити частину коштів коронавірусного фонду на окремі етапи виробництва патріотичних серіалів.

Відповідне рішення було ухвалене вчора, 28 жовтня, під час засідання уряду, повідомляє прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики.

Це дасть можливість ефективніше використати 100 млн грн, виділених на створення цього суспільно значущого аудіовізуального контенту та підтримку кіногалузі в умовах коронакризи, — наголошують в Мінкультури.

Зазначається, що ці кошти мають бути витрачені до кінця поточного року, тому їх можуть витрачати не лише на виробництво всього серіалу загалом, а й на підтримку окремих етапів цього процесу.

Найближчим часом Мінкультури планує оголосити початок конкурсного відбору відповідних проектів.

Варто додати, що восени минулого року у Держкіно повідомили про фінансові результати профінансованих державою за п’ять років фільмів. З 2014 до 2019 року Держкіно профінансувало 224 стрічки на суму 1,6 млрд гривень. У прокаті ці фільми принесли 265,5 млн грн.

Найуспішнішою виявилася комедія «Я, ти, він, вона», одним із продюсерів котрої був Володимир Зеленський, повідомляє видання «Детектор Медіа».

Бюджет цієї стрічки складав 35,96 млн грн, державне фінансування — 17,62 млн. У прокаті вона зібрала понад 71 млн грн.

Нагадаємо, уряд нещодавно також вирішив перерозподілити кошти, призначені для боротьби з онкологічними хворобами.