В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n145749-koronavirusnyy-fond-chast-deneg-potratyat-na-semku-serialov.html

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Правительство разрешило потратить часть средств коронавирусная фонда на отдельные этапы производства патриотических сериалов.

Соответствующее решение было принято вчера, 28 октября, во время заседания правительства, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Это даст возможность эффективнее использовать 100 млн грн, выделенных на создание этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса, — отмечают в Минкультуры.

Отмечается, что эти средства должны быть потрачены до конца текущего года, поэтому их могут тратить не только на производство всего сериала в целом, но и на поддержку отдельных этапов этого процесса.

В ближайшее время Минкультуры планирует объявить начало конкурсного отбора соответствующих проектов.

Стоит добавить, что осенью прошлого года в Госкино сообщили о финансовых результатах профинансированных государством за пять лет фильмов. С 2014 до 2019 годы Госкино профинансировало 224 ленты на сумму 1,6 млрд гривен. В прокате эти фильмы принесли 265,5 млн грн.

Самой успешной оказалась комедия «Я, ты, он, она», одним из продюсеров которой был Владимир Зеленский, сообщает издание «Детектор Медиа».

Бюджет этой ленты составлял 35,96 млн грн, государственное финансирование — 17,62 млн. В прокате она собрала более 71 млн грн.

Напомним, правительство недавно также решило перераспределить средства, предназначенные для борьбы с онкологическими заболеваниями.