Снігопад в Японії. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n148805-anomalni-snigopady-vyruut-v-yaponiyi-foto-i-video-styhiyi.html

Ракурс

Потужні снігопади приніс зимовий шторм на береги Японського моря в п’ятницю, 8 січня. Сильні вітри та завірюхи практично паралізували рух на узбережжі Японії.

У префектурі Хоккайдо було скасовано понад 210 авіаційних і 240 залізничних рейсів. Про це повідомляє DW.





Зазначимо, що сильні снігопади стали причиною відключення електрики в 40 тис. будинків в префектурі Акіта, а понад 90 машин застрягли на занесених снігом трасах між префектурами Ісікава і Тояма.



Метеорологи попереджають також про зростання ризику сходження лавин і зсувів в гірських районах, а на півночі та заході Японії прогнозується сильне обмерзання доріг. Водіїв просять бути обережними.



У префектурі Хокурику в північно-західній частині острова Хонсю за три години випало 15 см снігу. Синоптики очікують випадання снігу до 1,2 м. У місті Йокоте в префектурі Акіта пройшов рекордний снігопад, станом на ранок четверга там випало понад 1,5 м снігу. У префектурі Тотторі на заході Японії були зафіксовані пориви вітру до 100 км/ч.

Японське метеорологічне агентство заявило, що значні снігопади та поривчастий вітер очікуються на території країни до неділі, 10 січня. Причиною ураганних вітрів і надлишкових опадів стала швидко розвивається система низького тиску і великий погодний фронт.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що снігопад в Японії раптово накрив північні регіони. У місті Нішівага, розташованому в гірському районі префектури Івате, висота сніжного покриву досягла 126 см. Цей показник більш ніж в чотири рази перевищує звичайні значення для цієї пори року.