Погода на 10 січня. Фото: Istock

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Погода в Україні 10 січня очікується прохолодна та переважно сонячна, без опадів. Температура повітря вдень прогріється до +4°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від −1° до +4°. Ночі цієї доби будуть прохолодними, очікуються заморозки. Вітер обіцяють західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 10 січня буде сонячною, без опадів. Вночі повітря буде прохолоднішим та сягне −3°, вдень очікується +1° тепла.

Погода в Харкові у найближчу добу очікується плюсова, але вночі очікуються заморозки. Температура повітря вночі складе від −2° до −4°, а вдень стовпчики термометра піднімуться до +2°.

Погодні умови в Одесі будуть сонячними та морозними. Температура повітря вночі сягне −3°морозу, а вдень повітря прогріється до +4° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується сонячна та плюсова, але вночі температура опуститься до −5°. Температурні показники будуть такими: уночі −3…-5° морозу, а вдень — 0−2° вище нуля.

Погода в Карпатах 10 січня прогнозується без опадів, вночі можливі заморозки. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −4° до −6° морозу, а вдень температура підніметься до +2° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 10 січня прогнозується спокійна. Магнітні бурі не прогнозуються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на січень 2021 року оприлюднив український гідрометцентр. Середня температура повітря у січні передбачається на рівні 0−4°С морозу. У південній частині України температура сягне місцями 1−3°С тепла, що на 2−2,5°С перевищує середні багаторічні значення.