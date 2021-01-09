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Погода на 10 января. Фото: Istock

Мороз до −6 ударит в большинстве регионов — погода в Украине на 10 января (КАРТА)

9 янв 2021, 16:38
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Погода в Украине 10 января ожидается прохладная и преимущественно солнечная, без осадков. Температура воздуха днем ​​прогреется до +4°.

Днем столбики термометров покажут от −1° до +4°. Ночи в эти сутки будут прохладными, ожидаются заморозки. Ветер обещают западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 10 января будет солнечной, без осадков. Ночью воздух будет прохладным и достигнет −3°, днем ​​ожидается +1° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается плюсовая, но ночью ожидаются заморозки. Температура воздуха ночью составит от −2° до −4°, а днем ​​столбики термометра поднимутся до +2°.

Погодные условия в Одессе будут солнечными и морозными. Температура воздуха ночью составит −3° мороза, а днем ​​воздух прогреется до +4° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется солнечная и плюсовая, но ночью температура опустится до −5°. Температурные показатели будут следующими: ночью −3…- 5° мороза, а днем ​​- 0−2° выше нуля.


Погода в Карпатах 10 января прогнозируется без осадков, ночью возможны заморозки. Столбики термометров в темное время суток покажут от −4° до −6° мороза, а днем ​​температура поднимется до +2° тепла по Цельсию.

Погода в Украине на 10 января. Карта: УкргидрометцентрГеомагнитная обстановка Украины 10 января прогнозируется спокойная. Магнитные бури не прогнозируются.
Геомагнитная обстановка. Инфографика: GismeteoНапомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на январь 2021 года обнародовал украинский гидрометцентр. Средняя температура воздуха в январе предполагается на уровне 0−4°С мороза. В южной части Украины температура достигнет местами 1−3°С тепла, что на 2−2,5°С превышает средние многолетние значения.

Источник: Ракурс


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