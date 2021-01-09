Погода на 10 января. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148804-moroz-do-6-udarit-v-bolshinstve-regionov-pogoda-v-ukraine-na-10-yanvarya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 10 января ожидается прохладная и преимущественно солнечная, без осадков. Температура воздуха днем ​​прогреется до +4°.

Днем столбики термометров покажут от −1° до +4°. Ночи в эти сутки будут прохладными, ожидаются заморозки. Ветер обещают западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 10 января будет солнечной, без осадков. Ночью воздух будет прохладным и достигнет −3°, днем ​​ожидается +1° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается плюсовая, но ночью ожидаются заморозки. Температура воздуха ночью составит от −2° до −4°, а днем ​​столбики термометра поднимутся до +2°.

Погодные условия в Одессе будут солнечными и морозными. Температура воздуха ночью составит −3° мороза, а днем ​​воздух прогреется до +4° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется солнечная и плюсовая, но ночью температура опустится до −5°. Температурные показатели будут следующими: ночью −3…- 5° мороза, а днем ​​- 0−2° выше нуля.

Погода в Карпатах 10 января прогнозируется без осадков, ночью возможны заморозки. Столбики термометров в темное время суток покажут от −4° до −6° мороза, а днем ​​температура поднимется до +2° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка Украины 10 января прогнозируется спокойная. Магнитные бури не прогнозируются.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на январь 2021 года обнародовал украинский гидрометцентр. Средняя температура воздуха в январе предполагается на уровне 0−4°С мороза. В южной части Украины температура достигнет местами 1−3°С тепла, что на 2−2,5°С превышает средние многолетние значения.